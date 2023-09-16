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Україні буде неймовірно важко витіснити Росію військовим шляхом, - Брайза

16 вересня, 2023 субота
21:30
Війна з Росією Метью Брайза

Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза зазначив, що українські ракети "Нептун" становлять загрозу Чорноморському флоту РФ. Путін може опинитися в неприйнятній військовій та економічній ситуації в Криму

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Україні буде неймовірно важко витіснити всі російські війська з Донбасу, Криму та інших територій, які зараз є окупованими. Для цього і ракети ATACMS, і винищувачі F-16 є вкрай необхідними. Але навіть з таким озброєнням легко не буде, тому що Путіну байдуже скільки російських солдатів буде вбито в бою. Росія має велике населення, а також майже необмежені запаси бомб. Тому буде дуже важко просто витіснити Росію військовим шляхом", - зауважив Брайза.

За його словами, великі сподівання покладаються на знищення ворожої логістики.

"Якщо Україна продовжить використовувати свої високоточні керовані боєприпаси, безпілотники та інше обладнання, щоб знищити Кримський міст, розширивши свій наступ, то ЗСУ прорвуть першу і перейдуть до другої лінії оборони Росії на північ від Криму і на північний захід від Маріуполя", - пояснив Брайза.

Метью Брайза також додав, що Путін може опинитися в неприйнятній військовій та економічній ситуації в Криму.

"Якщо український контрнаступ зможе також відрізати логістичний маршрут з Росії через Донецьк, Маріуполь на південь до Криму, то Росія опиниться в дуже складній ситуації, не маючи можливості здійснювати постачання в Крим. А якщо додати ще й українські ракети "Нептун", які становлять загрозу Чорноморському флоту РФ, то Путін незабаром може опинитися в неприйнятній військовій та економічній ситуації в Криму. І тоді йому доведеться сісти за стіл переговорів", - наголосив Брайза.

  • 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині, проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

  • Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, зранку 15 вересня, стало відомо, що ЗСУ оволоділи Андріївкою. 

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