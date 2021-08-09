В Україні оголосили штормове попередження на 10 серпня

Про це передає пресслужба ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. За даними УкрГідрометцентру, 10 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

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