В Україні оголосили штормове попередження на 10 серпня
У ДСНС попередили, що в Україні 10 серпня очікуються гроза, град та шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. За даними УкрГідрометцентру, 10 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
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