Україні потрібні протикорабельні ракети та засоби дальнього вогневого ураження, - експерт
Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вважає, що Україні потрібні протикорабельні ракети та засоби дальнього вогневого ураження для можливості знищувати ворога на значній відстані
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Для перемоги в нас є все найнеобхідніше - бойовий прапор та воля до перемоги. Є Збройні Сили України, які все це зроблять, питання лише як швидко. Щоб пришвидшити нашу перемогу, на мою думку, нам не вистачає засобів дальнього вогневого ураження. Якщо по артилерійським системам Україна має паритет з РФ, то системами дальнього вогневого ураження є проблеми.”, - пояснив Кевлюк
Кевлюк пояснив, що наявність в Росії ОТРК “Іскандер” дозволяє з території Білорусі наносити ураження по всій території України.
“Україні немає чим відповісти на ОТРК “Іскандер”, які з території Білорусі можуть завдавати ударів по всій українські території. Росія застосовує крилаті ракети повітряного базування з рубежів, які перебувають поза зоною досяжності дії наших ППО. Ми знаходимось в ситуації, коли змушені вести пасивні дії лише перехоплюючи крилаті ракети. Тому Україні потрібні засоби дальнього вогневого ураження, щоб була можливість діставати противника на великих дальностях.”, - додав Кевлюк
- Нагадаємо, за інформацією The Times прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче постачати свою зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани агресора-Путіна на південь України
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