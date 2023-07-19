Стаття дозволяє простежити прірву між "нинішніми" та "колишніми", тобто між паралізованими посадовими обовʼязками спікерами та людьми, здатними вільно висловлювати власні думки, зокрема, такими, як Волкер:

Саміт у Вільнюсі відображає нерозуміння того, що характер європейської безпеки змінився. Україна наразі виконує роботу за НАТО – бореться за захист кордонів вільної Європи. При цьому Україна спроможніша у військовому плані, ніж більшість членів НАТО. І боронить Україна ті цінності, на яких Альянс і ґрунтується.

Якщо Київ застрягне "в залі очікування НАТО", це дасть Путіну зелене світло для нового нападу. Звичайно, Україна спочатку повинна виграти війну.

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Наразі існує фундаментальна розбіжність між зобов'язаннями НАТО щодо безпеки та відмовою надати Україні чіткий шлях до членства. Цю розбіжність необхідно терміново усунути вже наступного року і запросити Україну до Альянсу.

В іншому випадку складно уявити, що НАТО зможе захистити Європу без України.

Навіть після можливого замирення в Україні, країна-агресорка перегрупується. Вона готуватиметься до нового нападу. Путін надалі зверне свій погляд на Естонію, Латвію, Литву і навіть Фінляндію, які є країнами ЄС і НАТО.

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Подібні думки важливі, оскільки під їх впливом формується політичний запит суспільства до влади. Чим більше "Волкерів" заявлять про свою позицію, тим активніше той самий американський електорат виступатиме на підтримку України. А значить — Білий Дім дедалі менше боятиметься "ризику ескалації" війни.

Соціум формує порядок денний, і в наших силах повпливати на нього.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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