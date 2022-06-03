Україні потрібно самій визначати рамки перемоги над Росією, - Княжицький

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми не повинні думати про те, що хтось на Заході може не дати Україні виграти війну проти Росії, щоб дуже не принизити Путіна. Ми самі повинні розв'язувати це питання. В Ізраїлі, коли вони вели свої війни за незалежність, не питали чи можуть вони виграти, чи ні. Вони боролись за своє життя так само як і ми зараз. Тому це наше питання виграємо ми, чи ні. Інше питання полягає в тому, що ми розуміємо під виграшем. У влади на це є різні точки зору. Голова ГУР МО України Кирило Буданов сказав, що перемогою для України буде звільнення усіх територій України, включно з Кримом. Президент Зеленський говорив про те, що перемогою буде вихід на кордони станом на 23 лютого. Тому, в першу чергу, ми маємо самі для себе визначити, що для нас означатиме перемога над Росією, а вже потім визначати чи будуть нам в цьому сприяти наші партнери", - пояснив Княжицький

Княжицький наголосив, що Україні слід об’єднати зусилля для того, щоб нам дали засоби для перемоги над Російською Федерацією

"Нам ніхто нічого немає давати. Ми повинні самі об’єднати зусилля для того, щоб нам дали зброю. Зброю для того, щоб ми змогли врятувати українську економіку, людей і наші міста. Це справа, перш за все, самих українців. Як і те, чи будуть нам допомагати. Бо очевидно, що західні суспільства будуть втомлюватись від війни. Це все залежить від багатьох факторів, але найголовніший - це ми самі. Ми самі виборюємо своє право на незалежність та існування", - додав Княжицький

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму не варто прив'язувати до переговорного процесу з Росією щодо припинення війни, також він проти силового способу повернення цих територій, адже тоді десятки тисяч українських воїнів загинуть

Керівник військової розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що Україна продовжить бойові дії до витіснення російських окупантів з усієї своєї території, включно з Кримом