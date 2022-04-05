Зеленський відкинув повернення ОРДЛО та Криму військовим шляхом, оцінивши можливі втрати лише на сході у 40-50 тис. наших солдатів

Про це він сказав у інтерв’ю представникам українських ЗМІ.

Президент наголосив, що на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, воюють одні з найпотужніших угруповань українських військ. Вони протистоять супротивнику, який значно переважає за кількістю. І якщо зараз дати їм команду йти в наступ, це коштуватиме тисяч людських життів.

"Нашій державі потрібна міцна армія. І якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідченіших людей втратити через те, що «я зараз хочу», ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться, і вже не за два-три роки, а того ж місяця. Всі військові про це знають і про це думають. Це дуже серйозна історія", – пояснив він.

РБК-Україна наводить цифри, які сказав Зеленський, скільки наших військових може загинути, якщо силовим способом повернути Донбас.

"Це буде одразу 40-50 тисяч наших, одразу, якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали "вперед". Так не буде. Це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей", - сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський зазначив, що на Донбасі справді спостерігається скупчення російських військ, і Україна чудово розуміє мету й можливі плани РФ.

"Донбас, і південь України, і коридор до Криму, і Херсонську область, і Запорізьку область... Нам в принципі зрозуміло те, що вони роблять. Для того щоб їм це вдалося, вони будуть битися за Донбас. А Маріуполь – це для нас життя, місто, а для них це «медалька», яку вони хочуть повісити собі на груди", – сказав він.

Президент зауважив, що на сьогодні деокупація Маріуполя військовим шляхом є дуже складною. І його захисники, яким украй важко, чудово це знають.

"Ми на контакті майже щодня. Їм важко. Вони дуже міцні. Це правда. Причому різним людям по-різному важко. Є їхні поранені або загиблі побратими. Вони хотіли б, щоб батьки отримали тіла загиблих, а поранених ми могли б вивезти", – сказав Зеленський.

За його словами, щодо цього питання є домовленість із Туреччиною, яка готова кораблями вивезти поранених і вбитих у Маріуполі із Бердянська.

"У нас вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих. Ми чекаємо погодження від Путіна. Я розмовляв з Ердоганом, Ердоган розмовляє з ним. І зараз від нього залежить саме цей момент. Якщо нам вдасться, то в найближчі дні ми побачимо результат. Якщо не вдасться, ми точно будемо знати, що це особисто Президент Російської Федерації не дає такої можливості. Хоча з різних боків усі тиснуть, тому що це вважається все-таки гуманітарним кроком", – розповів президент.

Глава держави також відкинув можливість повернення окупованого Криму силовим шляхом. Президент пояснив, що пропозиції України на переговорах із Росією щодо Криму не означають, що 10-15 років тема деокупації півострова не порушуватиметься. Навпаки, за його словами, домовленість має передбачати, що упродовж цього строку сторони повинні розв'язати питання Криму дипломатичним шляхом.

"Пропонується формат – не вирішувати це зараз, але вирішити це хоч завтра, упродовж цього терміну. Я вважаю, що це рішення непогане. Але я так зараз вважаю. На сьогодні, якби були такі домовленості щодо Криму, я вважаю, що це – перемога України", – запевнив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський не довіряє російським гарантіям безпеки, навіть якщо вдасться дійти "найпотужнішої угоди"

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