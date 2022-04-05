Жодних гарантій: Росія може повернутися за два роки навіть після підписання найпотужнішої угоди,– Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським журналістам.



"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", - сказав президент.



Цей меседж українські переговорники передавали російській стороні: не маючи довіри до російських гарантій, Україна продовжить будувати таку державу, яка зможе сама себе захищати.



Нагадаємо, у Німеччині заявляли, що поки тривають бомбардування, мирні переговори Путіна не варто сприймати всерйоз.



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