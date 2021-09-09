Українка Бех-Романчук здобула бронзу у фіналі "Діамантової ліги"
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла третє місце в стрибках у висоту в фіналі "Діамантової ліги"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Цюриху (Швейцарія) Бех-Романчук фінішувала третьою з результатом 6,75 м, який вона показала у останній спробі.
Срібло з показником 6,83 м виграла Хадда Санья зі Швеції, перемогу здобула Івана Шпановіч із Сербії, яка стрибнула на 6,96 м.
Діамантова ліга
Стрибки в довжину
Жінки
8 вересня
1. Івана Шпановіч (Сербія) - 6,96
2. Хадда Санья (Швеція) - 6,83
3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6,75
- Нагадаємо, 8 вересня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі "Діамантової ліги".
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