Українка Бех-Романчук здобула бронзу у фіналі "Діамантової ліги"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Цюриху (Швейцарія) Бех-Романчук фінішувала третьою з результатом 6,75 м, який вона показала у останній спробі.

Срібло з показником 6,83 м виграла Хадда Санья зі Швеції, перемогу здобула Івана Шпановіч із Сербії, яка стрибнула на 6,96 м.

Діамантова ліга

Стрибки в довжину

Жінки

8 вересня

1. Івана Шпановіч (Сербія) - 6,96

2. Хадда Санья (Швеція) - 6,83

3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6,75