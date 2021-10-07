Українка Монзуль судитиме матч збірної Англії у кваліфікації ЧС-2022
Українку Катерину Монзуль призначили головним арбітром відбіркового матчу чоловічого чемпіонату світу-2022 між Андоррою та Англією
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Катерина Монзуль відсудить матч, який відбудеться у Андорра-ла-Вельї 9 жовтня. На лініях їй допомагатимуть українки Марина Стрілецька та Світлана Грушко.
Раніше Катерина Монзуль вже судила матчі чоловічих збірних - влітку вона працювала на Олімпіаді у Токіо, а у 2020 році обслуговувала гру Сан-Марино - Гібралтар в Лізі націй.
Після шести турів кваліфікаційного турніру Англія має 16 очок та лідирує в групі I. Вона випереджає Албанію (12 пунктів), Польщу (11), Угорщину (10), Андорру (3) та Сан-Марино (0).
- Нагадаємо, у листопаді 2020 року на матч Ліги націй вперше було призначено жіночу бригаду суддів на чолі з Катериною Монзуль.
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