Українка Монзуль судитиме матч збірної Англії у кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Катерина Монзуль відсудить матч, який відбудеться у Андорра-ла-Вельї 9 жовтня. На лініях їй допомагатимуть українки Марина Стрілецька та Світлана Грушко.

Раніше Катерина Монзуль вже судила матчі чоловічих збірних - влітку вона працювала на Олімпіаді у Токіо, а у 2020 році обслуговувала гру Сан-Марино - Гібралтар в Лізі націй.

Після шести турів кваліфікаційного турніру Англія має 16 очок та лідирує в групі I. Вона випереджає Албанію (12 пунктів), Польщу (11), Угорщину (10), Андорру (3) та Сан-Марино (0).