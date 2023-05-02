Українка перемогла в конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипа коронації Чарльза ІІІ
У конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипа з нагоди коронації Його Величності Короля Чарльза III перемогла дизайнерка Єлизавета Зубенко
Про це йдеться на фейсбук-сторінці British Embassy Kyiv.
"Ми раді оголосити, що у конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипа з нагоди коронації Його Величності Короля Чарльза III перемогла дизайнерка Єлизавета Зубенко", - йдеться у дописі.
Організатори зазначають, що найкращу емблему обрало журі, до якого увійшли представники посольства України, голова організації BRAND UKRAINE Марія Липяцька та керівниця програм дизайну, архітектури та моди Study UK – British Council Ганна Робінсон.
Роботу виставлять під час урочистого прийняття з нагоди коронації Чарльза ІІІ.
- Нагадаємо, Велика Британія не запросила на коронацію британського монарха Чарльза ІІІ лідерів Росії, Білорусі та ще 5 країн.
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