Українка Полюк не вийшла у фінал Олімпіади-2022 з фристайлу
Українка Ольга Полюк завершила свої виступи на Олімпійських іграх у Пекіні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 14 лютого, у Пекіні пройшли кваліфікаційні змагання з фристайлу. В олімпійському турнірі взяла участь українка Ольга Полюк.
Українська спортсменка із двох спроб не змогла подолати кваліфікаційний раунд та вийти в фінал, куди потрапили топ-6 спортсменок із кожної групи.
У першому відборі Полюк набрала 68,76 бала, у другому – 56,68. Це результати, які не дозволили вийти в фінал.
- Нагадаємо, 13 лютого, за підсумками дев'яти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку перехопила Норвегія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.15
Купівля 28.15Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.94Продаж 32.89
- Актуальне
- Важливе