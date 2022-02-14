Українка Полюк не вийшла у фінал Олімпіади-2022 з фристайлу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 14 лютого, у Пекіні пройшли кваліфікаційні змагання з фристайлу. В олімпійському турнірі взяла участь українка Ольга Полюк.



Українська спортсменка із двох спроб не змогла подолати кваліфікаційний раунд та вийти в фінал, куди потрапили топ-6 спортсменок із кожної групи.



У першому відборі Полюк набрала 68,76 бала, у другому – 56,68. Це результати, які не дозволили вийти в фінал.

Нагадаємо, 13 лютого, за підсумками дев'яти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку перехопила Норвегія.