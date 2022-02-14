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Українка Полюк не вийшла у фінал Олімпіади-2022 з фристайлу

14 лютого, 2022 понедiлок
10:56
Спорт Ольга Полюк

Українка Ольга Полюк завершила свої виступи на Олімпійських іграх у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 14 лютого, у Пекіні пройшли кваліфікаційні змагання з фристайлу. В олімпійському турнірі взяла участь українка Ольга Полюк.

Українська спортсменка із двох спроб не змогла подолати кваліфікаційний раунд та вийти в фінал, куди потрапили топ-6 спортсменок із кожної групи.

У першому відборі Полюк набрала 68,76 бала, у другому – 56,68. Це результати, які не дозволили вийти в фінал.

  • Нагадаємо, 13 лютого, за підсумками дев'яти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку перехопила Норвегія
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