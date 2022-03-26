Українка, що втекла за кордон від війни, виграла марафон в Єрусалимі
Валентина Верецька з Миколаєва, яка змушена була покинути рідне місто після вторгнення Росії, перемогла у марафоні в Ізраїлі
Про це повідомляє The New York Times, інформує Еспресо.TV.
Верецьку, професійну бігунку і фізіотерапевта, разом із дочкою прихистила родина в Польщі. Її чоловік залишився в Україні та воює.
За словами жінки, її будинок у Миколаєві зруйновано, а через війну вона не могла тренуватися.
Проте прагнула повернутися в спорт, який любить, тому зв’язалася з представниками Єрусалимського марафону і змогла отримати місце у змаганнях.
Веретеська була шокована своєю перемогою, пише видання.
Це був її четвертий марафон. Перед війною вона посіла перше місце в марафоні в Албанії 17 жовтня і третє місце на марафоні Гутенберга в Майнці, Німеччина, у травні 2019 року.
Вона сказала, що думала про війну протягом єрусалимського забігу, і ці думки підживлювали її прагнення до перемоги.
- Нагадаємо, напередодні українка Олена Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пневматичного пістолета.
- А українські фігуристи на чемпіонаті світу у Франції виступали без костюмів та тренувань, але під овації залу.
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