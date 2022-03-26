Українка, що втекла за кордон від війни, виграла марафон в Єрусалимі

Про це повідомляє The New York Times, інформує Еспресо.TV.

Верецьку, професійну бігунку і фізіотерапевта, разом із дочкою прихистила родина в Польщі. Її чоловік залишився в Україні та воює.

За словами жінки, її будинок у Миколаєві зруйновано, а через війну вона не могла тренуватися.

Проте прагнула повернутися в спорт, який любить, тому зв’язалася з представниками Єрусалимського марафону і змогла отримати місце у змаганнях.

Веретеська була шокована своєю перемогою, пише видання.

Це був її четвертий марафон. Перед війною вона посіла перше місце в марафоні в Албанії 17 жовтня і третє місце на марафоні Гутенберга в Майнці, Німеччина, у травні 2019 року.

Вона сказала, що думала про війну протягом єрусалимського забігу, і ці думки підживлювали її прагнення до перемоги.

Нагадаємо, напередодні українка Олена Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пневматичного пістолета.

А українські фігуристи на чемпіонаті світу у Франції виступали без костюмів та тренувань, але під овації залу.

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