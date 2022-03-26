Українські фігуристи на чемпіонаті світу у Франції виступали без костюмів та тренувань, але під овації залу

Про виступ Олександри Назарової і Максима Нікітіна написав журналіст Сергій Сидоренко, інформує Еспресо.TV.

"Це просто неймовірно. Зробити та відпрацювати номер під нову музику за такий короткий час... Втім, це більше ніж музика! 1944 Джамали, плюс "Ой у лузі…" Хливнюка", - йдеться у дописі.

Більше про "Три хвилини краси у цей непростий час" розповів Юрій Онищенко:

"Олександра Назарова і Максим Нікітін з Харкова, туди вони повернулися після Олімпіади і там їх застала війна. Назаровій відразу вдалося виїхати з міста, а Нікітін понад три тижні провів у Харкові під обстрілами. Зрештою, він теж покинув Харків і зміг приїхати на чемпіонат світу. Як і в інших фігуристів з України, у танцювальної пари не було костюму для виступу, тому Назарова та Нікітін виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі. Але і це не завадило їм вийти в довільну програму.

Ще більш емоційно про виступ написала журналістка Олена Токова:

"Навіть, якщо ви ніколи не любили фігурне катання, подивіться! Бо це історія не про місця, медалі чи спортивне прагнення проявити себе якнайкраще, а пронизливий крик про наше бажання бути... Коли лунає "1944" Джамали, а потім "Ой у лузі червона калина" у виконанні Хливнюка, коли замість костюмів тренувальна форма у наших національних кольорах, коли біль проривається крізь кригу, коли весь світ аплодує стоячи, коли ти не можеш рівно дихати від лиха, що сиплеться на нас бомбами, ракетами і градами, коли на льоду не спортсмени чи артисти, а люди, які розказують історію страждань та боротьби своєї країни у реальному часі, коли сльози не спинити...".

Після виступу їм аплодував весь зал, а на очах спортсменів були сльози.



Не менш зворушливим був виступ іншої пари з України Софія Голіченко – Артем Дареньский, які змогли за декілька днів підготувати зовсім нову програму, виступивши під пісню The Hardkiss.

Як зазначає видання Трибуна, чемпіонат світу з фігурного катання проходить у французькому Монпельє. На нього, попри війну, змогли потрапити українські фігуристи. Збірна представлена п’ятьма спортсменами в трьох дисциплінах із чотирьох можливих: танці на льоду (Олександра Назарова та Максим Нікітін), чоловіче одиночне катання (Іван Шмуратко), спортивні пари (Софія Голіченко та Артем Даренський).

Спортсмени сиділи під обстрілами та не мали змогу тренуватися, поїздка у Францію була під величезним питанням. Фігуристи перебували в епіцентрі війни у Харкові. У сусідній від Олександри Назарової дім влучив снаряд.

На офіційній церемонії відкриття чемпіонату світу трибуни зустріли українську збірну хвилиною оплесків.

Нагадаємо, напередодні Українка Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пневматичного пістолета

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