Українська армія буде тримати лінію оборони вже за межами Соледара, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ЗСУ займають оборонні позиції на панівних висотах
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Українська армія буде тримати лінію оборони вже за межами Соледара. Зараз ми тримаємо населений пункт Сіль, який є частиною Соледара. На цьому напрямку є три лінії оборони - це промислова зона, залізничні шляхи, річка та каскад висот. Оборона ЗСУ буде ґрунтуватися за залізничною дорогою, на схилах, які підіймаються вверх, щоб з панівних висот утримувати спроби ворога просуватися далі", - пояснив Згурець.
За словами експерта, нові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку є цілком зручні для проведення утримувальних дій ворога.
"Ворог намагається штурмувати населений пункт Сіль, яке розташовано на північ від Соледару. Противник намагається пробитися до залізничної дороги. Ця дорога веде на Сіверськ, і це частина траси Сіверськ - Соледар - Бахмут. Таким чином ворог намагається обійти Бахмут з півночі. Ситуація складна, але прогнозована. Українські війська займають позиції, які прийнятні для оборони", - додав Згурець.
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