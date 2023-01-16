Українська армія буде тримати лінію оборони вже за межами Соледара, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Українська армія буде тримати лінію оборони вже за межами Соледара. Зараз ми тримаємо населений пункт Сіль, який є частиною Соледара. На цьому напрямку є три лінії оборони - це промислова зона, залізничні шляхи, річка та каскад висот. Оборона ЗСУ буде ґрунтуватися за залізничною дорогою, на схилах, які підіймаються вверх, щоб з панівних висот утримувати спроби ворога просуватися далі", - пояснив Згурець.

За словами експерта, нові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку є цілком зручні для проведення утримувальних дій ворога.

"Ворог намагається штурмувати населений пункт Сіль, яке розташовано на північ від Соледару. Противник намагається пробитися до залізничної дороги. Ця дорога веде на Сіверськ, і це частина траси Сіверськ - Соледар - Бахмут. Таким чином ворог намагається обійти Бахмут з півночі. Ситуація складна, але прогнозована. Українські війська займають позиції, які прийнятні для оборони", - додав Згурець.

15 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила битву за Донбас принциповою для себе, бої за Бахмут і Соледар тривають безупинно.

Збройні сили України "майже безперечно" зберігають позиції у Соледарі Донецької області та поступово просуваються в бік Кремінної Луганської області

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb







