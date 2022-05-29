Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росії треба не лише захопити певну територію. Вони мають комплекс задач, які намагаються вирішити. На Півдні їм треба забезпечити сухопутний коридор до Молдови. Відрізати Україну від моря та забезпечити постачання води до Криму. Для цього вони блокують Херсонську область, де знаходиться Північнокримський канал й вода постачається з Дніпра до Криму. Таким чином, коли українська армія починає відтісняти їх з південних рубежів, для них це більш болюча поразка аніж захоплення Донбасу, на якому вони зосередили сили й намагаються виконати вказівку Кремля", - пояснив Притула.

Військовий експерт також додав, що "відрив" Донбасу від України - це стратегічна помилка росіян.

"Без постачання дніпровської води, яка йде у Донбас з України немає вугілля, сталі, чавуну. Тобто весь цей край буде дотаційним для РФ. І будь-яка промисловість неможлива. Росія зосередилася на Сході та оголила Південь. Україна скористалася цією нагодою й наші війська пішли в атаку. ЗСУ зараз звільнить Південь України й вийдуть на рубежі, які були до 24 лютого. А Росія нічого не отримує від військових дій та отримує поразку. Поразку економічну, політичну, військову", - наголосив Притула.

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