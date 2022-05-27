ЗСУ продовжують наступ, лінія фронту більш-менш зафіксована, ворог намагається знайти "слабкі" місця, — експерт з питань безпеки Варченко
Експерт з питань безпеки Іван Варченко переконаний, українські війська поступово продовжують початий контрнаступ, тим часом російські загарбники займають оборонні позиції
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Наразі відбуваються позиційні протистояння, ЗСУ продовжують наступ, який розпочали тиждень тому. Зараз рашистські підрозділи перебувають в оборонній позиції. Лінія фронту більш-менш зафіксована, звісно, ворог намагається знаходити слабкі місця в українських позиціях", – сказав він.
Варченко додав, що зараз всі сили орків зосереджені на тому, аби взяти в окупацію два українських міста – Сєвєродонецьк та Лисичанськ, намагаючись відрізати їх по лінії Попасна-Рубіжне.
"Очевидно, що зараз мужні захисники Харкова відтягують частину рашистських військ на себе, здійснюючи контратакувальні наступи на Півночі Харківської області, оскільки це може допомогти перерізанню магістралі для постачання вантажів для окупантів на Ізюмському напрямку. Зокрема це магістраль з Бєлгорода до Вовчанська, Куп’янська і на Ізюм. Зрозуміло, що коли рашисти втратять цю магістраль, вони будуть змушені працювати через російське місто Валуйки, а це відбирає в них практично третину логістику", – сказав експерт.
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