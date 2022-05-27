У Сєвєродонецьку окупанти захопили готель: ЗСУ знищили двох російських командирів
Російські диверсанти захопили готель "Мир" на околиці Сєвєрдонецька, ЗСУ знищили двох ворожих ротних, тривають бої
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Вчора ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир", який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних", - розповів він.
Поки що ЗСУ не контролюють територію готелю, але намагаються вибити росіян. Окупанти наступають на Сєвєродонецьк із різних напрямків.
- 26 травня на Луганщині росіяни проривалися до Сєвєродонецька, пошкодили близько 50 будинків, відділення поліції та вбили 5 цивільних.
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