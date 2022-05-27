Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Вчора ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир", який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних", - розповів він.

Поки що ЗСУ не контролюють територію готелю, але намагаються вибити росіян. Окупанти наступають на Сєвєродонецьк із різних напрямків.

26 травня на Луганщині росіяни проривалися до Сєвєродонецька, пошкодили близько 50 будинків, відділення поліції та вбили 5 цивільних.

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