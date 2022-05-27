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Росіяни обстріляли Луганщину: пошкоджено близько 50 будинків і відділення поліції, загинуло п'ятеро людей

27 травня, 2022 п'ятниця
08:28
війна з Росією Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай

На Луганщині 26 травня росіяни прорвалися до Сєвєродонецька, пошкодили близько 50 будинків, відділення поліції та вбили 5 цивільних

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Протягом доби окупанти намагалися прорватися до Сєвєродонецька з боку Пурдівки та Щедрищевого, атакували українські позиції в районі Устинівки.

"Жителі Сєвєродонецька вже забули, коли в місті хоча б на півгодини була тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно. 26 травня від снарядів ворога загинули чотири сєвєродончанина. Усі - в старих районах міста. Двоє з них - одночасно, біля однієї багатоповерхівки", - наголосив Сергій Гайдай.

Росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку ще 11 багатоквартирних і один приватний будинок. Унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська 25 травня руйнувань зазнали 19 об'єктів. Крім того, 26 травня росіяни відкрили вогонь по відділенню поліції в місті. Постражджалих немає.

"Ще одного чоловіка було вбито російським снарядом учора в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня", - зауважив очільник ОВА.

Упродовж 26 травня знищено 11 будинків у Золотому, дев’ять - у Гірському, вісім - у Тошківці, чотири - у Нирковому, три - у Миколаївці.

"За минулу відбито дванадцять атак ворога, знищено танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів. Підрозділами ППО збито ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10", - додав Сергій Гайдай.

  • Траса "Лисичанськ - Бахмут" перебуває під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне.

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Сєвєродонецьк
Лисичанськ
окупанти
обстріли
Сергій Гайдай
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