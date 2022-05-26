Траса Лисичанськ – Бахмут під постійним ворожим вогнем – голова Луганської ОВА
Російські окупанти наступають у селищі Борівському. Траса "Лисичанськ – Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена.
"Тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто. Обласний центр знищують артилерією та авіацією. Наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці рашистів посунули, ЗСУ закріпили позиції", – написав Гайдай.
- Нагадаємо, через російський обстріл Луганщина повністю залишилася без газу, травмовано працівника газорозподільної станції
- У Лисичанську загиблих ховають у братській могилі, - голова ОВА
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.61
Купівля 34.61Продаж 35.91
-
EUR
Купівля 36.33Продаж 38.11
- Актуальне
- Важливе