Траса Лисичанськ – Бахмут під постійним ворожим вогнем – голова Луганської ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена.

"Тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто. Обласний центр знищують артилерією та авіацією. Наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці рашистів посунули, ЗСУ закріпили позиції", – написав Гайдай.

Нагадаємо, через російський обстріл Луганщина повністю залишилася без газу, травмовано працівника газорозподільної станції

У Лисичанську загиблих ховають у братській могилі, - голова ОВА

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