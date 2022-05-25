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Головна війна з Росією У Лисичанську загиблих ховають у братській могилі, - голова ОВА

У Лисичанську загиблих ховають у братській могилі, - голова ОВА

25 травня, 2022 середа
22:28
війна з Росією

У Лисичанську Луганської області поліцейські ховають загиблих та померлих людей у братській могилі

Наразі у такій могилі в одному з районів поховано 150 людей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Луганській області поліцейські замінили похоронні бюро. У Лисичанську в одному з районів у братській могилі поховано 150 людей", – написав він.

Наразі поліція Луганської області підміняє багато служб, за його словами. Зокрема, було спеціально сформовано похоронну команду.

"Після війни родичі можуть здійснити перепоховання. Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть. Вічна пам‘ять загиблим. Після війни ми все зробимо по-людськи…", - зауважив Сергій Гайдай.

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