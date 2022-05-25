Росія продовжує знищувати українців: 25 травня на Донеччині вбито 4 мирних жителів
За день 25 травня на Донеччині російські злочинці вбили 4 мирних жителів
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 25 травня росіяни вбили ще 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Лимані, 1 у Сидоровому і 1 у Берестовому. Ще 12 людей дістали поранення", - написав Кириленко.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
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