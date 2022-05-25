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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія зруйнувала понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більше тисячі навчальних закладів, - Шмигаль

Росія зруйнувала понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більше тисячі навчальних закладів, - Шмигаль

25 травня, 2022 середа
21:41
війна з Росією Війна з Росією

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що понад 200 заводів та великих підприємств були пошкоджені, зруйновані або захоплені внаслідок бойових дій. Крім того, ще 12 аеропортів, близько 25 тис. кілометрів доріг пошкоджено та 40 млн кв. м житлового фонду повністю зруйновано

Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на дискусію в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу.

Прем’єр-міністр розповів, що Україна має пройти декілька етапів аби відбудувати понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як тисячу навчальних закладів.

"Перший (із чотирьох етапів – ред.) – відновити понад 200 заводів та великих підприємств, 12 аеропортів та понад 1000 навчальних закладів, а також майже 300 мостів та шляхопроводів, які були пошкоджені, зруйновані або захоплені внаслідок бойових дій через війну Росії проти України", – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також під час боїв пошкоджено близько 25 тис. кілометрів доріг, зруйновано 40 млн квадратних метрів житлового фонду. Утім розміри збитків зростають щодня, нині це $600 млрд збитків економіці України.

Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів підтримати фінансово відновлення нашої країни через фонд United24, а головне – сприяти конфіскації заморожених російських активів, щоб вони могли бути використані на користь України.

На United24 кожен може зробити донейт в один клік із будь-якої країни.

  • 5 травня в Україні запрацювало єдине вікно для збору благодійних пожертв на підтримку країни UNITED24. Ініціатива поєднує людей з усього світу для допомоги Україні — від урядів країн та міжнародних фондів, промислових гігантів до фешн-брендів, зірок кіно та музики, громадських і політичних діячів.
  • З 18 травня в застосунку "Дія" стало можливо надсилати кошти на потреби ЗСУ через платформу UNITED24. Щоб надсилати кошти через "Дію", необхідно оновити застосунок, на головному екрані обрати "Допомогти армії", ввести суму та сплатити карткою через Apple Pay або Google Pay.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

прем’єр-міністр
збитки від війни з Росією
Денис Шмигаль
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