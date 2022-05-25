Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на дискусію в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу.

Прем’єр-міністр розповів, що Україна має пройти декілька етапів аби відбудувати понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як тисячу навчальних закладів.

"Перший (із чотирьох етапів – ред.) – відновити понад 200 заводів та великих підприємств, 12 аеропортів та понад 1000 навчальних закладів, а також майже 300 мостів та шляхопроводів, які були пошкоджені, зруйновані або захоплені внаслідок бойових дій через війну Росії проти України", – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також під час боїв пошкоджено близько 25 тис. кілометрів доріг, зруйновано 40 млн квадратних метрів житлового фонду. Утім розміри збитків зростають щодня, нині це $600 млрд збитків економіці України.

Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів підтримати фінансово відновлення нашої країни через фонд United24, а головне – сприяти конфіскації заморожених російських активів, щоб вони могли бути використані на користь України.

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