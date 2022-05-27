ЗСУ виконали 100 вогневих завдань за добу на Півдні України, вбито до 35 окупантів

Про це йдеться у вечірньому звіті ОК "Південь".

"Ситуація на південному фронті та в зоні відповідальності залишається напруженою, але підконтрольною силам оборони. Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією за добу нами виконано понад 100 вогневих завдань. Попередньо знищено 35 рашистів та кілька бойових машин піхоти. Остаточні втрати ворога уточнюються", - повідомили в ЗСУ.

Російський ворог також намагався атакувати позиції українців з повітря.

"Ворог намагався завдати авіаційний удар гелікоптером Мі-24 по наших позиціях. Завдяки доцільно організованій обороні і ефективному застосуванню відповідного озброєння на упередження, ворожий пілот відвернувшись від удару спішно відступив без застосування зброї. Враховуючи, що ворог може повторювати подібні напади, спосіб нашої відповіді ми поки не розкриваємо. Маємо ще, чим здивувати рашистів", - йдеться у звіті.

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