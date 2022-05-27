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Звіт ОК "Південь": Рівень патріотизму й свідомості серед населення Одещини не відповідає очікуванням диверсантів

27 травня, 2022 п'ятниця
02:15
війна з Росією Одеса комендантська година

В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що диверсанти не очікували такого рівня патріотизму від жителів Одещини

Про це йдеться у вечірньому звіті ОК "Південь".

Ситуація в Одеській області

На Одещині ситуація стабільна. Контрдиверсійні заходи мають в результатах не тільки кількісні, а також якісні показники. Рівень патріотизму й свідомості серед населення регіону не відповідає очікуванням диверсантів. Громади активізували роботу з обговорення питань перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та інших об’єктів. Місцеві мають намір повернути вулицям історичні назви, які мають прив’язку до конкретних територій, присвоїти їм назви на честь видатних українських діячів минувшини, а також героїв сучасної доби.

Ситуація на Каховській ГЕС

На Каховській гідроелектростанції, де розгорнутий пункт управління Південного воєнного округу рашистів, окупанти не докладають жодних зусиль для підтримання належного режиму об’єкта, що може призвести до екологічної катастрофи. На станції не працює два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. І це вже призвело до підтоплення Каховки, загрожує найближчим селам.

Ситуація у Миколаївській області

За добу поранення внаслідок обстрілу отримали 14 цивільних осіб. Найбільше ударів припадає на Миколаївський та Баштанський райони. Є загиблі. На околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які просто пасли корів – одна з них загинула.

Ситуація у Чорному морі

Корабельні угруповання в Чорному морі продовжує тримати під загрозою ракетних ударів Південь та інші регіони України. Можливе застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації.

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