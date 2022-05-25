На Запоріжжі у селище Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. Майже на кожному перехресті стоять БТРи
У селище Кирилівка, яке знаходиться у Запорізькій області, зайшло 30 одиниць російської техніки
Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.
За словами місцевих, майже на кожному перехресті Кирилівки стоять БТРи.
"Сьогодні до селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську", - йдеться у звіті ОВА.
Де розташована Кирилівка?
- 24 травня окупанти викрали з власного будинку очільника Кирилівської сільради Івана Малєєва. Пізніше взяли у полон і його заступника.
- 25 травня у Генштабі повідомили, що російський агресор активно готується до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках України.
- У медустановах анексованого Криму розташовується значна кількість поранених російських окупантів.
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