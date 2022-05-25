Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

За словами місцевих, майже на кожному перехресті Кирилівки стоять БТРи.

"Сьогодні до селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську", - йдеться у звіті ОВА.

Де розташована Кирилівка?

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