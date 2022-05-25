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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Запоріжжі у селище Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. Майже на кожному перехресті стоять БТРи

На Запоріжжі у селище Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. Майже на кожному перехресті стоять БТРи

25 травня, 2022 середа
23:41
війна з Росією окупанти танк

У селище Кирилівка, яке знаходиться у Запорізькій області, зайшло 30 одиниць російської техніки

Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

За словами місцевих, майже на кожному перехресті Кирилівки стоять БТРи.

"Сьогодні до селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську", - йдеться у звіті ОВА.

Де розташована Кирилівка?

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