Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

Росія перекидає з Криму сухопутні війська, авіацію і морські сили.

"З Кримського півострова РФ перекидає свої сили - не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти. Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки - близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град", - йдеться у звіті ОВА.

Де розташований Мелітополь?

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