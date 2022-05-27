РФ перекидає з Криму сухопутні війська, авіацію і морські сили: у бік Мелітополя проїхали 20 установок "Град"
Росія перекидає сили з окупованого півострова Крим, 26 травня у бік Мелітополя проїхали 20 установок залпового вогню “Град”
Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.
Росія перекидає з Криму сухопутні війська, авіацію і морські сили.
"З Кримського півострова РФ перекидає свої сили - не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти. Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки - близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град", - йдеться у звіті ОВА.
Де розташований Мелітополь?
- 24 травня окупанти викрали з власного будинку очільника Кирилівської сільради Івана Малєєва. Пізніше взяли у полон і його заступника.
- 25 травня у Генштабі повідомили, що російський агресор активно готується до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках України.
- У медустановах анексованого Криму розташовується значна кількість поранених російських окупантів.
- У селище Кирилівка, яке розташоване у Запорізькій області, зайшло 30 одиниць російської техніки.
- Вчора, 25 травня, у Мелітополь прибув ешелон застарілих російських танків Т-62.
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