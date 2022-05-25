Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни зняли з консервації, прибув до Мелітополя

Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

Танки Т-62 РФ зняла з консервації

"Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами із калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW", - йдеться у звіті ОВА.

Де розташований Мелітополь?

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