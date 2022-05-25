Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни зняли з консервації, прибув до Мелітополя
Сьогодні, 25 травня, у Мелітополь прибув ешелон застарілих російських танків Т-62
Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.
Танки Т-62 РФ зняла з консервації
"Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами із калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW", - йдеться у звіті ОВА.
Де розташований Мелітополь?
- 24 травня окупанти викрали з власного будинку очільника Кирилівської сільради Івана Малєєва. Пізніше взяли у полон і його заступника.
- 25 травня у Генштабі повідомили, що російський агресор активно готується до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках України.
- У медустановах анексованого Криму розташовується значна кількість поранених російських окупантів.
- У селище Кирилівка, яке розташоване у Запорізькій області, зайшло 30 одиниць російської техніки.
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