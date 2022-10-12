Українська артилерія вдарила по пункту управління та вузлу зв'язку на Херсонщині

Про це оперативне командування "Південь" повідомило у facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 рашисти, вантажний і броньований автомобіль, ударний БпЛА типу "Шахед", склад боєприпасів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового. Суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР", - пишуть у "Півдні".

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині та в Миколаївському районі.

Зранку, 11 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу по території України росіяни намагались наступати на південному фронті, проте зазнали втрат і відступили.

12 жовтня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ деокупували 5 населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

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