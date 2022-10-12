English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Під час масованого ракетного обстрілу території України росіяни намагались наступати на Півдні

Під час масованого ракетного обстрілу території України росіяни намагались наступати на Півдні

12 жовтня, 2022 середа
03:59
війна з Росією Втрати окупантів

Зранку, 11 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу по території України росіяни намагались наступати на південному фронті, проте зазнали втрат і відступили

Про це оперативне командування "Південь" повідомило у facebook.

"Ранком, під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, й по південних регіонах, противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати наші позиції в районі Іщенки поблизу лісосмуг. Під вогневим ураженням зазнав втрат та відступив", - пишуть в ЗСУ.

Росіяни проводять посилену повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях Півдня України.

Продовжуються обстріли позицій ЗСУ та тилових територій.

"Двічі парами ударних К-52, двічі ударним дроном і ще раз парою штурмовиків Су-25 ворог атакував наші позиції. Без втрат. Ще два рази парами штурмовиків Су-25 – атакував нещодавно вивільнені села на правому березі Дніпра", - йдеться у звіті.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Виталий Портников
Автор Віталій Портников
11 жовтня, 2022 вiвторок
Імперія Путіна вже руйнується
Автор Антін Борковський
9 жовтня, 2022 неділя
Путін і його оточення реально налякані, - Піонтковський
10 жовтня, 2022 понедiлок
Захід має передати ультиматум Путіну, він нікуди не подінеться, - Огризко
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.3
    Купівля 40.3
    Продаж 41.3
  • EUR
    Купівля 38.72
    Продаж 39.95
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
12 жовтня
04:22
ЗСУ
Українська артилерія вдарила по пункту управління та вузлу зв'язку на Херсонщині
03:28
ЗСУ
ЗСУ звільнили 5 населених пунктів у Херсонській області, - ОК "Південь"
02:31
Сумщина, російські обстріли
Росія масштабно обстріляла Сумську область з авіації, артилерії, мінометів і забороненої зброї
01:44
Володимир Путін
"Думав, що у Києві його зустрінуть з розпростертими обіймами": Байден назвав головну помилку Путіна
01:28
Інфографіка
Матч Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після нічиї з "Реалом"
01:26
Нікополь
Росіяни вдарили по Нікополю запалювальними боєприпасами
01:10
окупанти Мелітополь
ЗСУ знищили військову частину РФ на Херсонщині і базу окупантів у Мелітополі
01:02
Німецька система ППО IRIS-T прибула в Україну
00:49
вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина
У Миколаєві прогриміли вибухи
00:40
лукашенко з путіним
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 жовтня
00:23
Оновлено
Запоріжжя, обстріл
У Запоріжжі прогриміли вибухи. Росія атакувала місто ракетами
00:20
Фікайо Томорі
"Челсі" у більшості переграв "Мілан" в Лізі чемпіонів
00:09
M142 HIMARS
В Україну прибули 4 додаткові HIMARS від США
2022, вiвторок
11 жовтня
23:56
Михайло Мудрик, Шахтар - Реал, Ліга чемпіонів
"Шахтар" на останніх секундах матчу втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів
23:27
G7 Країни Великої сімки
"Притягнемо Путіна до відповідальності": G7 засудила удари РФ по цивільних, спроби анексії територій України і ядерні погрози
23:18
У NASA заявили про успіх першої місії із захисту Землі від космічних тіл
У NASA заявили про успіх першої місії із захисту Землі від космічних тіл
23:09
ЄС
Прокурори ЄС можуть отримати право переслідувати росіян, що ухиляються від санкцій, - Bloomberg
22:53
електропідстанція, пошкоджена ракетним ударом
Впродовж двох днів Росія обстріляла близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України
22:35
Обстріл Києва
Зеленський доручив розвідці встановити всіх причетних до ударів по Україні ракетами та іранськими дронами
22:31
Король Чарльз III
Чарльз III стане новим королем Великої Британії 6 травня
22:31
Росіяни вдарили по Запорізькій області: загинуло 7 людей, ще 7 - постраждали
21:57
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кремль як фашистський Третій Рейх, не маючи можливості перемагати на полі бою, вдається до ракетного терору. Колонка Сергія Згурця
21:56
Shahed-136
"Дякую братам-полякам": за дві доби українські ЗРК збили 9 з 11 дронів "Shahed-136", - Залужний
21:38
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Китай
21:22
ЗРК NASAMS
США розпочали доставку до України перших систем ППО NASAMS і планують прискорити постачання решти
21:08
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Заява Столтенберга, що перемога РФ в Україні стане поразкою НАТО, - це запрошення росіян до капітуляції, - дипломат Харченко
20:45
Оновлено
Маск та Путін
У США заявили, що Маск розмовляв із Путіним перед озвученням "мирного плану" щодо України. Підприємець заперечив
20:38
OPINION
Вадим Денисенко
Путін поспішає. І одночасно не знає, що робити
20:35
росія іран
Іран і Росія об'єднають мережі банківських карток
20:26
Ексклюзив
Миколаїв
Миколаїв буде у відносній безпеці, якщо відсунути росіян на кілька десятків кілометрів від лівого берега Дніпра, - пресофіцер ОВА
20:23
Китай
Після масованих ударів РФ по Україні Китай закликав до переговорів із Кремлем
20:17
Ексклюзив
Херсонська область
Колаборанти повтікали з місця, яке стало новим ключовим вузлом оборони РФ на Херсонщині, - політолог Молчанов
20:13
Оновлено
Обстріл електропідстанції на Белгородщині у РФ
В Белгородській області РФ горять електропідстанція та нафтобаза. Губернатор звинувачує ЗСУ
20:12
Мобілізація
На одному з полігонів РФ понад 100 мобілізованих влаштували бунт, - Генштаб
20:08
гривні
Банкноти 5, 10, 20 та 100 грн зразка 2003-2007 років із січня вилучатимуть з обігу, - НБУ
19:58
СБУ проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана
СБУ проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана, - ЗМІ
19:48
Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини та Чернігівщини, одна людина загинула, ще 4 поранені
Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини та Чернігівщини, одна людина загинула, ще 4 поранені
19:48
ЗСУ
На Херсонщині ЗСУ знищили близько сотні окупантів та тридцяти одиниць їхнього озброєння й техніки
19:32
Грузія, Азербайджан та Туреччина почали спільні військові навчання
Грузія, Азербайджан та Туреччина почали спільні військові навчання
19:22
Україна - НАТО
У розмові генерала Остіна із Шойгу американці повідомили, що можуть зробити з Росією
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV