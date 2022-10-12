Під час масованого ракетного обстрілу території України росіяни намагались наступати на Півдні

Про це оперативне командування "Південь" повідомило у facebook.

"Ранком, під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, й по південних регіонах, противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати наші позиції в районі Іщенки поблизу лісосмуг. Під вогневим ураженням зазнав втрат та відступив", - пишуть в ЗСУ.

Росіяни проводять посилену повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях Півдня України.

Продовжуються обстріли позицій ЗСУ та тилових територій.

"Двічі парами ударних К-52, двічі ударним дроном і ще раз парою штурмовиків Су-25 ворог атакував наші позиції. Без втрат. Ще два рази парами штурмовиків Су-25 – атакував нещодавно вивільнені села на правому березі Дніпра", - йдеться у звіті.

12 жовтня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ деокупували 5 населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

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