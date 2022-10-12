Під час масованого ракетного обстрілу території України росіяни намагались наступати на Півдні
Зранку, 11 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу по території України росіяни намагались наступати на південному фронті, проте зазнали втрат і відступили
Про це оперативне командування "Південь" повідомило у facebook.
"Ранком, під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, й по південних регіонах, противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати наші позиції в районі Іщенки поблизу лісосмуг. Під вогневим ураженням зазнав втрат та відступив", - пишуть в ЗСУ.
Росіяни проводять посилену повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях Півдня України.
Продовжуються обстріли позицій ЗСУ та тилових територій.
"Двічі парами ударних К-52, двічі ударним дроном і ще раз парою штурмовиків Су-25 ворог атакував наші позиції. Без втрат. Ще два рази парами штурмовиків Су-25 – атакував нещодавно вивільнені села на правому березі Дніпра", - йдеться у звіті.
- 12 жовтня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ деокупували 5 населених пунктів Бериславського району Херсонської області.
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