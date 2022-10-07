Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

З РСЗВ росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. У двох територіальних громадах району є пошкоджені будівлі, але без людських втрат.

З літака Су-35 ракетами класу "повітря - поверхня" Х-31 російський ворог двічі завдав ракетний удар по Березнегуватській громаді Миколаївщини. Пошкоджені сільськогосподарські угіддя, люди не постраждали.

"Нашою авіацією нанесено 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському", - повідомили в ОК.

В оперативному командуванні "Південь" попередили українців, що через день народження Володимира Путіна - 7 жовтня Росія може влаштувати масовані атаки по регіонах України.

На південному фронті Сили оборони України відбили атаки росіян на напрямку Зелений Гай - Тернові Поди.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb