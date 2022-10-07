Українська авіація обстріляла опорні пункти, райони зосередження сил та ППО окупантів на Херсонщині
За добу, 6 жовтня, українська авіація завдала 7 ударів по російських силах у Херсонській області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
З РСЗВ росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. У двох територіальних громадах району є пошкоджені будівлі, але без людських втрат.
З літака Су-35 ракетами класу "повітря - поверхня" Х-31 російський ворог двічі завдав ракетний удар по Березнегуватській громаді Миколаївщини. Пошкоджені сільськогосподарські угіддя, люди не постраждали.
"Нашою авіацією нанесено 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському", - повідомили в ОК.
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- На південному фронті Сили оборони України відбили атаки росіян на напрямку Зелений Гай - Тернові Поди.
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