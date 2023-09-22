"Українська бронетехніка" поставила ЗСУ тисячі дефіцитних 122-мм пострілів та нарощує їхнє виробництво

Про це повідомили у підприємстві.

"Українська бронетехніка" в кооперації з декількома країнами НАТО продовжує постачати боєприпаси, які вкрай необхідні для підтримки українського Контрнаступу та звільнення наших територій.

"Роль артилерії в нинішній війні складно переоцінити. Тому можливість виготовляти та постачати артилерійські боєприпаси для нас у пріоритеті. Наша компанія працює над збільшенням щомісячних обсягів виробництва артилерійських боєприпасів. В найближчих планах, – наростити кількість 122-мм пострілів в рази", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.