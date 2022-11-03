Українська IT-армія отримала доступ до документів Центрального банку РФ

Про це IT-армія повідомила в телеграмі.

Зазначають, що тепер вони мають доступ до інформації про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, вихідні файли, принципи взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали Центробанку РФ. Їх уже аналізують фахівці.

Наразі ІТ-армія опублікувала для громадськості перше 27 тис. файлів. З ними можна ознайомитися за посиланням.

"Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля?" - ідеться в повідомлені.