Українська IT-армія отримала доступ до документів Центрального банку РФ
Українська армія IT отримала доступ до мережі Центрального банку Російської Федерації та опублікувала перші 27 тис. файлів із документами
Про це IT-армія повідомила в телеграмі.
Зазначають, що тепер вони мають доступ до інформації про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, вихідні файли, принципи взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали Центробанку РФ. Їх уже аналізують фахівці.
Наразі ІТ-армія опублікувала для громадськості перше 27 тис. файлів. З ними можна ознайомитися за посиланням.
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