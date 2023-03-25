Українська каратистка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи
Українка Анжеліка Терлюга вп'яте у кар'єрі стала чемпіонкою Європи з карате у категорії до 55 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ у Гвадалахарі (Іспанія) українка перемогла у фіналі італійку Вероніку Брунорі - 8:0.
Таким чином, Анжеліка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи. Для українки це друге поспіль золото європейської першості. Загалом вона є п'ятиразовою чемпіонкою Європи - три титули Терлюга здобула в індивідуальних змаганнях, два - у командних. Крім цього, 30-річна каратистка є срібною призеркою Олімпіади-2020.
Анжеліка Терлюга принесла збірній України друге золото ЧЄ-2023. Раніше срібло здобула Аніта Серьогіна у вазі до 61 кг.
ЧЄ-2023 з карате
Гвадалахара, Іспанія
Жінки
До 55 кг
1. Анжеліка Терлюга (Україна)
2. Вероніка Брунорі (Італія)
3. Туба Якан (Туреччина)
3. Гізем Бугур (Німеччина)
- 28 травня 2022 року Анжеліка Терлюга перемогла болгарку Івет Горанову та стала чемпіонкою Європи.
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