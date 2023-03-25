Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧЄ у Гвадалахарі (Іспанія) українка перемогла у фіналі італійку Вероніку Брунорі - 8:0.

Таким чином, Анжеліка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи. Для українки це друге поспіль золото європейської першості. Загалом вона є п'ятиразовою чемпіонкою Європи - три титули Терлюга здобула в індивідуальних змаганнях, два - у командних. Крім цього, 30-річна каратистка є срібною призеркою Олімпіади-2020.

Анжеліка Терлюга принесла збірній України друге золото ЧЄ-2023. Раніше срібло здобула Аніта Серьогіна у вазі до 61 кг.

ЧЄ-2023 з карате

Гвадалахара, Іспанія

Жінки

До 55 кг

1. Анжеліка Терлюга (Україна)

2. Вероніка Брунорі (Італія)

3. Туба Якан (Туреччина)

3. Гізем Бугур (Німеччина)