Українська контратака відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, - військовий експерт Глен Грант

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Глен Грант прокоментував важливі елементи ефективності контратаки, які є в уявленні військового бачення бойових дій.



"Що стосується української контратаки, то вона дещо відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, тобто це не зовсім прорив, а скоріше покроковий ривковий темп, що дає росіянам час поповнити свої резерви. Наприклад, кілька тижнів тому атакували міст під Херсоном, а тоді дали росіянам час на спорудження понтонних мостів та інші способи переправи через річку. Контратака повинна бути блискавичною, де б вона не відбувалася, щоб противник не мав часу на належну відповідь", - зауважив військовий експерт.

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Також військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Збройні сили України почали навʼязувати ініціативу у російсько-українській війні