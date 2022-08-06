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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українська контратака відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, - військовий експерт Глен Грант
Ексклюзив

Українська контратака відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, - військовий експерт Глен Грант

6 серпня, 2022 субота
15:33
війна з Росією Глен Грант

Британський військовий експерт, полковник у відставці, Глен Грант, зазначив, що контратаки українських сил мають покроковий ривковий темп, що дає росіянам час поповнити свої резерви

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Глен Грант прокоментував важливі елементи ефективності контратаки, які є в уявленні військового бачення бойових дій.

"Що стосується української контратаки, то вона дещо відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, тобто це не зовсім прорив, а скоріше покроковий ривковий темп, що дає росіянам час поповнити свої резерви. Наприклад, кілька тижнів тому атакували міст під Херсоном, а тоді дали росіянам час на спорудження понтонних мостів та інші способи переправи через річку. Контратака повинна бути блискавичною, де б вона не відбувалася, щоб противник не мав часу на належну відповідь", - зауважив військовий експерт.

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