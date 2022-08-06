Українська контратака відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, - військовий експерт Глен Грант
Британський військовий експерт, полковник у відставці, Глен Грант, зазначив, що контратаки українських сил мають покроковий ривковий темп, що дає росіянам час поповнити свої резерви
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Глен Грант прокоментував важливі елементи ефективності контратаки, які є в уявленні військового бачення бойових дій.
"Що стосується української контратаки, то вона дещо відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, тобто це не зовсім прорив, а скоріше покроковий ривковий темп, що дає росіянам час поповнити свої резерви. Наприклад, кілька тижнів тому атакували міст під Херсоном, а тоді дали росіянам час на спорудження понтонних мостів та інші способи переправи через річку. Контратака повинна бути блискавичною, де б вона не відбувалася, щоб противник не мав часу на належну відповідь", - зауважив військовий експерт.
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