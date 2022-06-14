Українська ППО 14 червня збила три російські крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря

Про це повідомили в телеграм-каналі Повітряних силах ЗСУ.

Як зазначено в повідомленні, одну з ракет вдалося знищити із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) у районі відповідальності Повітряного командування "Центр", ще дві – зенітними ракетними комплексами в зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України.

Сьогодні вдень було збито крилату ракету над Хмельницькою областю, а також ракети над Тернопільщиною та Львівщиною. У Львівській області внаслідок падіння ракети зазнав пошкоджень об’єкт цивільної інфраструктури – цегельня. Постраждали четверо осіб, серед яких дитина.

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