Пролунали вибухи на Тернопільщині та Львівщині

Про це інформує Еспресо.tv.

Спершу вибухи пролунали у Тернопільській області.

"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - написав у своєму телеграм-каналі міський голова Тернополя Сергій Надал.

Згодом також у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація і про вибухи на Львівщині.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що в області працює ППО.

