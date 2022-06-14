Пролунали вибухи на Тернопільщині та Львівщині
У вівторок, 14 червня, у Тернопільській та Львівській областях було чутно кілька вибухів. Сигнал повітряної тривоги пролунав о 12:44
Про це інформує Еспресо.tv.
Спершу вибухи пролунали у Тернопільській області.
"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - написав у своєму телеграм-каналі міський голова Тернополя Сергій Надал.
Згодом також у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація і про вибухи на Львівщині.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що в області працює ППО.
Наразі інформації про постраждалих та загиблих немає.
- Увечері 11 червня у Тернопільській області сталися вибухи. У Чорткові та селі Біла після цього відключили природний газ. Поранення отримали 22 особи, їм надали меддопомогу і шпиталізували. Серед постраждалих - 12-річна дитина, 7 жінок. Згодом кількість постраждалих зросла до 23 осіб.
- Унаслідок обстрілів окупантів у Чорткові також постраждали заклади освіти, зокрема, школа, садочок та один із корпусів спортивної школи, а також пошкоджено 37 житлових будинків та 11 об’єктів підприємницької діяльності.
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