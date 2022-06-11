На Тернопільщині стались вибухи, - ОВА

Про це повідомив очільник ОВА Володимир Труш у Telegram.

"Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів", - написав він.

Труш додав, що спеціалісти працюють в Чортківському районі.