На Тернопільщині стались вибухи, - ОВА
11 червня у Тернопільській області стались вибухи
Про це повідомив очільник ОВА Володимир Труш у Telegram.
"Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів", - написав він.
Труш додав, що спеціалісти працюють в Чортківському районі.
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