Українська ППО вночі знищила 34 "шахеди" та 6 розвідувальних БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували Україну 44 ударними БПЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.

До відбиття атаки Сили оборони залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Також протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні заявляла, що українська ППО знищила понад 30 ворожих БПЛА.

Зазначається, що наразі оперативна ситуація досить напружена. За словами речниці, ворог не припиняє атак, тиску і пошуку нових тактик.

"Ворог спрямував безпілотники у різних напрямках, в тому числі й на центральні регіони. Підсумки цієї атаки наразі підриваються, але робота ППО була досить результативна - понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб’є Генштаб", - зауважила Гуменюк.