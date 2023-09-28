Українська ППО вночі знищила 34 "шахеди" та 6 розвідувальних БПЛА
В ніч проти 28 вересня російські терористи запустили 44 ударні безпілотники по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 34 "шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти атакували Україну 44 ударними БПЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.
До відбиття атаки Сили оборони залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Також протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).
Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні заявляла, що українська ППО знищила понад 30 ворожих БПЛА.
Зазначається, що наразі оперативна ситуація досить напружена. За словами речниці, ворог не припиняє атак, тиску і пошуку нових тактик.
"Ворог спрямував безпілотники у різних напрямках, в тому числі й на центральні регіони. Підсумки цієї атаки наразі підриваються, але робота ППО була досить результативна - понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб’є Генштаб", - зауважила Гуменюк.
- Вночі 28 вересня Росія запустила декілька груп "шахедів" – вони кружляли над південними областями України. Натомість очільник Миколаївщини Віталій Кім припустив, що цієї ночі можуть збити рекордну кількість дронів.
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