Українська ППО збила чотири російські ракети "Калібр"
8 серпня, протиповітряна оборона України збила чотири російські ракети "Калібр", які рашисти випустили з Чорного моря
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Сьогодні 8 серпня близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протиповітряною обороною Повітряних сил збито усі цілі", - йдеться в повідомленні.
Три ракети збили в центральній Україні, ще одну - над Одеською областю.
"Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", решта три - ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - додали в пресслужбі.
- 8 серпня в Уманському районі Черкаської області протиповітряна оборона збила російську ракету. Постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура.
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