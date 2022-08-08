Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні 8 серпня близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протиповітряною обороною Повітряних сил збито усі цілі", - йдеться в повідомленні.

Три ракети збили в центральній Україні, ще одну - над Одеською областю.

"Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", решта три - ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - додали в пресслужбі.

8 серпня в Уманському районі Черкаської області протиповітряна оборона збила російську ракету. Постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура.

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