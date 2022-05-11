Про це повідомила Одеська міськрада в телеграмі.

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. З ворожого літака випущено крилату ракету, яку над морем влучно збито силами ППО", - ідеться в повідомленні.

11 травня в Запоріжжі підрозділи ППО збили російську ракету, і вона вибухнула над інфраструктурним обʼєктом.

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