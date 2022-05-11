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У Запоріжжі ППО збила ворожу ракету, вона вибухнула над інфраструктурним обʼєктом

11 травня, 2022 середа
09:46
війна з Росією Запоріжжя, ракета, ППО, обстріл, руйнування

У Запоріжжі підрозділи ППО збили російську ракету, унаслідок чого та вибухнула над інфраструктурним обʼєктом. Подробниці руйнувань уточнюються

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

За попередніми даними, російські війська зранку 11 травня обстріляли Запоріжжя. Сили ППО Запорізької області успішно відбили ворожу ракету.

Снаряд розірвався над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Будівля зазнала важких руйнувань.

Наразі про постраждалих невідомо.

Подробиці уточнюються.

  • Нагадаємо, що 11 травня окупанти обстріляли Чернігівщину з території РФ. Влада просить мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ховатися в укриття

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Новини
Запоріжжя
ППО
Запорізька ОДА
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