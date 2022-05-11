Читайте також:

60 тис. військових РФ з Сирії, які зайдуть в Україну, вийдуть звідси такою ж кількістю загиблих, - військовий експерт Тарас Чмут

Ситуація на Азовсталі катастрофічна, єдиний гравець на геополітичному полі, який може допомогти, - Туреччина, - боєць "Азову"

Голова МЗС Франції назвав чотири головні помилки Путіна та сказав, що війна може бути "довгою і важкою"