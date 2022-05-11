Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів
Окупанти 11 травня обстріляли Чернігівщину з території РФ, мешканців закликають ховатися в укриття під час повітряної тривоги
Про це в телеграмі написав очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Перше. Безпекові питання. Буквально годину тому, о 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь-ласка обережні. Також пам’ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому будьте пильними і дотримуйтеся вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу - ховайтеся в укриття", - зазначив він.
На Чернігівщині в посиленому режимі працює Служба автодоріг і ремонтує їх там, де пошкодження критичні. Рятувальники розміновують території також у посиленому режимі.
Крім того, в області відновили пасажирське сполучення. Очільник ОВА подякував тим громадам, у яких це вже відбулося, та закликав інші населені пункти зробити так само.
В'ячеслав Чаус висловив вдячність обленерго, Чернігівгазу, медикам і волонтерам за їхню роботу.
- Увечері 10 травня окупанти обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини.
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