Росія обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини
Ввечері 10 травня російський ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини і Чернігівщини
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Близько 19:00 травня російські літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумщини - Шосткінському районі.
Також ввечері відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини. РФ вела обстріл зі сторони села Нові Юрковичі.
"Наслідки обстрілів наразі з’ясовуються", - повідомили прикордонники.
- 10 травня Росія обстріляла Миколаївську область забороненими касетними боєприпасами.
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