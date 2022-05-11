Росія обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Близько 19:00 травня російські літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумщини - Шосткінському районі.

Також ввечері відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини. РФ вела обстріл зі сторони села Нові Юрковичі.

"Наслідки обстрілів наразі з’ясовуються", - повідомили прикордонники.

10 травня Росія обстріляла Миколаївську область забороненими касетними боєприпасами.

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