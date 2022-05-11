РФ знову обстріляла Миколаївщину забороненими касетними боєприпасами
10 травня Росія обстріляла Миколаївську область забороненими касетними боєприпасами
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
Пошкоджено приватні будинки, сільськогосподарські об’єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.
"Усвідомлюючи розподіл сил і незламність нашого народу, ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню Миколаївський напрямок, намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії", - прокоментували в ЗСУ.
- У ніч на 1 травня росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами, пошкоджено приватні будинки та подвір'я.
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