English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з "ураганів"

Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з "ураганів"

1 травня, 2022 неділя
18:25
війна з Росією

У ніч на 1 травня росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами, пошкоджено приватні будинки та подвір'я

Про це у фейсбуці повідомило ОК "Південь".

"Сьогодні вночі російські окупаційні війська в чергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва. У подвір’ях мирних мешканці вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗВ "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами", - ідеться в заяві.

Інформація про постраждалих унислідок російського обстрілу не надходила. Українців просять не наближатися до підозрілих і незнайомих предметів, а також не чіпати їх. Натомість необхідно повідомити компетентні органи.
 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Миколаїв
ураган
обстріл
будинки
росіяни
окупанти
касетні боєприпаси
Читайте також:
29 квітня, 2022 п'ятниця
Після поразки в Україні Путін може анексувати Білорусь, - засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка BYPOL
мобілізації рф солдати орки
30 квітня, 2022 субота
"Якщо не вдасться досягти планів у найближчій перспективі": Міноборони не виключило оголошення загальної мобілізації у Росії
острів Зміїний
1 травня, 2022 неділя
ЗСУ знову нанесли удар по Зміїному: розбито 3 зенітні установки, комплекс "Стріла-10", а також машина зв’язку
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.54
    Продаж 33.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
1 травня
18:29
Ексклюзив
гітлер-путін
Україна для британців - це Велика Британія 1940-го року, яка самотужки воює проти сучасного Гітлера з ядерною бомбою, - Піонтковський
18:20
біженці з домашніми тваринами
У Франції прихистили понад 70 тис. українських біженців
18:04
окупанти
Унаслідок російського обстрілу Богодухова на Харківщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень
18:02
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Люди на Заході розправили плечі, бо зрозуміли, що немає причин боятися болотного хробака з пітерського підворіття Путіна, - Піонтковський
17:56
Віталій Миколенко
Миколенко допоміг "Евертону" перемогти "Челсі" у битві за виживання в АПЛ
17:50
Біженці з Маріуполя
Сьогодні завдяки ООН та МКЧХ з Азовсталі евакуйовано 100 цивільних
17:49
окупанти
У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися, - українська розвідка
17:46
Болгарія біженці
Майже 90% українських біженців у Болгарії хочуть почати працювати
17:36
Кабаєва з сестрою та племінниками (офіційна версія). А неофіційна - з синами
Кабаєва народжувала від Путіна у Швейцарії, - SonntagsZeitung
17:31
У МЗС РФ "викрили справжню мету" візиту Анджеліни Джолі до Львова
17:30
Укрзалізниця дизель-поїзд
"Набіг орди": Укрзалізниця попередила про можливі збої в роботі онлайн-сервісів через хакерські атаки
17:27
"Якщо ти сидиш і нічого не робиш, то можна з'їхати з глузду": українські біженці волонтерять у Румунії
17:26
Людмила Денісова
Серед звільнених українських військовополонених є люди з ампутацією кінцівок, сепсисом і важкими пораненнями, - Денісова
17:25
Оновлено
Ворог обстріляв село у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Поранено жінку
17:23
Оновлено
обвал мосту
"Це була диверсія": у прикордонній Курській області РФ частково обвалився міст з залізничною гілкою
16:54
Увага міни
Мінреінтенрації регулярно попереджатиме українців про мінну небезпеку
16:50
Ексклюзив
Гітлер=Путін
Росію треба зламати як нацистську Німеччину, щоб вона не могла розпочати нову війну, - військовий експерт Ступак
16:47
Валерій Герасимов
Начальник Генштабу РФ Герасимов отримав поранення в Україні, - Аваков
16:34
Томаровка
На околиці Бєлгорода вибухнули склади зі зброєю
16:33
риба
Україна розірвала угоду з Росією про співпрацю в галузі рибного господарства
16:24
газопровод
Між Польщею та Литвою запрацював новий газогін потужністю 4 млрд куб. м на рік
16:23
"Коли під ліжком кожного українця буде автомат". "Євросолідарність" підготувала законопроект, що за прикладом Швейцарії дозволить бійцям ТерОборони тримати свою зброю вдома
16:21
кібератаки
Російські кібератаки на Україну досягли свого максимуму, бо зіштовхнулися з проблемою обмежених ресурсів
16:21
Ексклюзив
Польща
"Уникнути російської небезпеки можна буде двома шляхами": Лех Валенса про гарантії безпеки після війни
16:19
Людмила Денісова
На Київщині окупанти викрали волонтера Червоного Хреста й катували разом з іншими полоненими, - Денісова
16:04
Військові навчання ЗСУ
У Польщі почалися міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response 2022
15:54
Ексклюзив
Зараз ми говоримо про озброєння дальшої дії, ракетні й артилерійські установки для України, – американський конгресмен Джейсон Кроу
15:50
Український парамедик і волонтерка Тайра перебуває в російському полоні вже 45 днів
15:47
податок на нерухомість
Міняють Лондон на Дубай: ріелтори фіксують збільшення запитів від росіян на обмін лондонської нерухомості на житло в ОАЕ
15:44
Ангеліна Калініна
Українка Калініна сенсаційно перемогла експершу ракетку світу
15:27
роутер _інтернет
Інтернет відновлено у 90% населених пунктів Київщини, - голова Київської ОДА Олександр Павлюк
15:25
Одеса пляж міна
Їхати до Одеси додому чи на відпочинок ще зарано. Подумайте про дітей, - Труханов
15:25
Ексклюзив
путлер шойгу
Рано чи пізно Путін оголосить загальну мобілізацію в Росії, - народний депутат Веніславський
15:23
пшениця зерно
Окупанти примусово вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна
15:10
кібератака
Служба інформації та безпеки Молодови зафіксувала харкерські атаки росіян на сайти держустанов країни
15:06
Ексклюзив
АЗС
Бюрократія в Україні позбавляє транспортні компанії можливості завозити паливо з Європи, - директор групи компаній Prime Льоушкін
14:59
Німеччина
"Страх стати стороною війни, постачаючи зброю, - це повна нісенітниця": посол України Мельник пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз, як це зробили США
14:53
Андрій Лунін
Лунін показав, як з прапором України святкує чемпіонство "Реалу" в Іспанії
14:35
Руслан "Багдад" Боровик
У бою з рашистами поліг кіборг, миротворець в Іраку, фотолітописець ДАПу Руслан "Багдад" Боровик
14:10
наручники
Харків'янин викрав $30 тис. і 100 тис. грн у жінки, доки та ховалася від обстрілів. Його затримала поліція
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV