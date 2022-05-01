Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з "ураганів"

Про це у фейсбуці повідомило ОК "Південь".



"Сьогодні вночі російські окупаційні війська в чергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва. У подвір’ях мирних мешканці вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗВ "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами", - ідеться в заяві.



Інформація про постраждалих унислідок російського обстрілу не надходила. Українців просять не наближатися до підозрілих і незнайомих предметів, а також не чіпати їх. Натомість необхідно повідомити компетентні органи.



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