Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

За його словами, про збільшення щільності ППО ЗСУ свідчить змога ЗСУ використовувати зенітні самохідні установки Gepard, передані Німеччиною. Сергій Згурець додав, що зараз триває війна між засобами нападу та захисту, у якій Україна демонструє можливість збивати все більше й більше російських ракет.

"Ми виходимо на показник 80% тих ракет, які запускає противник. Останні пуски - 70 ракет, із яких 60 збито. Надзвичайно високий показник. Я думаю, що це якраз віддзеркалює загальну картину та статистику в протистоянні Росії й України в цій протиповітряній війні", - наголосив він.

6 грудня росіяни завдали 10 ракетних ударів по Україні.

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