Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціллю РФ є спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією.

"Усі причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами", - додали в ГУР.

Також там просять українців надсилати інформацію про:

колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);

так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;

свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

Інформацію можна надсилати через офіційний бот.