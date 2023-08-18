Українська розвідка закликала жителів ТОТ надавати інформацію про причетних до псевдовиборів
Головне управління розвідки України звернулося до українців, які залишилися на окупованих територіях, і закликало повідомляти стосовно псевдовиборів
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
"Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ціллю РФ є спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією.
"Усі причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами", - додали в ГУР.
Також там просять українців надсилати інформацію про:
- колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);
- так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
- свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.
Інформацію можна надсилати через офіційний бот.
- До окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами мера, так терористи готуються до так званих виборів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 38.22
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе