Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Українська розвідка закликала жителів ТОТ надавати інформацію про причетних до псевдовиборів

Українська розвідка закликала жителів ТОТ надавати інформацію про причетних до псевдовиборів

18 серпня, 2023 п'ятниця
10:57
Війна з Росією Окупанти зімітували явку

Головне управління розвідки України звернулося до українців, які залишилися на окупованих територіях, і закликало повідомляти стосовно псевдовиборів

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціллю РФ є спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією.

"Усі причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності  згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами", - додали в ГУР.

Також там просять українців надсилати інформацію про:

  • колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);
  • так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
  • свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

Інформацію можна надсилати через офіційний бот.

  • До окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами мера, так терористи готуються до так званих виборів.
Суспільство
Україна
Росія
вибори
окуповані території
окупанти
ГУР
Читайте також:
свічка_скорбота
16 серпня, 2023 середа
На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 
Герман Галущенко
17 серпня, 2023 четвер
Україна не буде продовжувати контракт з РФ на транзит газу в ЄС
Луцьк
16 серпня, 2023 середа
Удар РФ по шведському заводу SKF у Луцьку: окупанти назвали підприємство військовим об'єктом
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.22
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
18 серпня
10:54
У Новоросійську сталася пожежа у вантажному терміналі
У Новоросійську сталася пожежа у вантажному терміналі
10:54
Оновлено
F-16 Нідерланди
Данія та Нідерланди підтвердили, що США схвалили надання Україні F-16
10:41
Ексклюзив
винищувач F-16
"Перший квартал 2024 року": Згурець назвав оптимістичний прогноз щодо надання Україні F-16
10:37
Збирав інформацію для ГРУ РФ про прильоти у Дніпрі
Збирав інформацію для ГРУ РФ про прильоти у Дніпрі: під варту взяли ймовірного російського агента
10:27
Україна готова надати в користування європейським партнерам до 15 млрд кубометрів газосховищ
10:22
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухи на аеродромі
У Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров
10:16
Обстріл Херсонщини
Росіяни вночі вдарили по Херсонщині: поранена жінка
10:08
OPINION
Михайло Басараб
Розпад Росії мають очолити не росіяни
09:57
Харківщина
Армія РФ протягом доби атакувала 9 областей України: 2 загиблих, 3 поранених
09:48
Огляд
міжнародний огляд
У РФ створюють 6 тис. БпЛА, щоб атакувати українські міста, США погодилися передати ЗСУ F-16. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
09:46
курс долара
Курс валют на 18 серпня: ціни в обмінниках підскочили
09:40
коштовності з британського музею
Вкрадені експонати з Британського музею помітили на eBay, їх продають за $50
09:25
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
РФ намагається підірвати національну ідентичність українців на ТОТ, - розвідка Британії
09:23
російські військові окупанти
На Херсонщині місцеві колаборанти вимагають розпочати навчання для дітей за російською шкільною програмою
09:15
Ексклюзив
Андрющенко заявив, що РФ будує нову лінію оборони поблизу Маріуполя
08:56
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати"
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати" до Дня Незалежності
08:43
Замах на заступника голови ДПС
На заступника голови ДПС скоїли замах, - Гетманцев
08:28
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС
08:25
пожежа у лісі
У Канаді евакуйовують жителів одного з регіонів через масштабні пожежі
08:07
Інфографіка
Окупанти
Два гелікоптери, 460 солдатів і 12 бойових бронемашин: втрати Росії за добу війни в Україні
08:06
OPINION
Павло Клімкін
Єнсен натякнув на те, що союзники передбачають патову ситуацію у війні з Росією
08:01
Ексклюзив
україна українці
Чисельність населення України до 2037 року та яким буде життя після війни. Прогноз Інституту демографії
07:48
Олександр Журавель_ протез
У Мінсоцполітики сказали, хто має право на безоплатний протез ще до встановлення інвалідності
07:35
ЗСУ
ISW пояснив, чим важливий прорив оборони РФ у районі Роботино на Запоріжжі
07:05
Іловайськ
18 серпня. Річниця від дня, коли українські військові увійшли в Іловайськ – "Іловайський котел" (2014)
06:44
прапори України та США
Держдеп США: Перемога України означає цілковите вигнання РФ з її території
06:30
Фукусіма
Хакери атакували японські ядерні сайти через план скидання води з Фукусіми
06:15
У столиці Колумбії сталися землетруси, є загибла
05:51
Анонс
Лассіна Траоре, Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
05:46
окупанти орки
У батальйоні бойовиків "Восток" запропонували Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, - ISW
05:08
Оновлено
Кремль москва
У Москві прогриміли вибухи: влада заявляє про падіння уламків в районі Експоцентру. Хронологія подій
04:29
Володимир Зеленський
Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням
03:55
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Трансферна сага завершена: авторитетний інсайдер назвав нову команду Малиновського
02:22
Ентоні Джошуа та Олександр Усик (праворуч)
Промоутер анонсував завершення кар'єри Джошуа
02:09
фейк фейкові новини
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 серпня
01:44
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Казахстан заблокував сайт російського пропагандистського каналу "Царьград" за екстремізм
01:26
Оновлено
Аріс
Грецькі журналісти виступили проти героїв "Азову" та зірвали пресконференцію присвячену матчу "Динамо" - "Аріс"
00:53
ФСБ
ФСБ допитала малолітніх дітей у справі проти їхньої матері про дискредитацію армії РФ
00:27
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Дипломат Омелян: Китай із жахом відчуває, що його армія на радянських технологіях не здатна перемогти Захід
00:23
росія флот
Росія звинуватила Україну в атаці на Чорноморський флот
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV