Українська співачка Аліна Паш здобула міжнародну премію Music Moves Europe Awards 2022

Про це повідомляє пресслужба конкурсу.



"Сильний віжуал, сильний продакшн. Справді цікава та унікальна артистка. Дійсно, можна відразу сказати, які цінності вона відстоює", - прокоментувало журі перемогу Аліни Паш.



Переможців Music Moves Europe Awards обрало експертне журі, до складу якого увійшли Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify) і почесний член журі - українська реперка alyona alyona, яка перемогла минулого року у номінації Public Choice 2021.



Довідка: Аліна Паш родом із Закарпаття, 2017 року вона закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв. Паш - співачка, реперка, фіналістка шостого сезону вокального шоу "X-Фактор".



Music Moves Europe Awards - це премія ЄС за популярну сучасну музику, її мета - відзначити нових європейських артистів та підтримати їх у розвитку їхньої міжнародної кар'єри. Премія нагороджувала таких виконавців, як Stromae, Adele, Mumford & Sons, Dua Lipa, Rosalía, Meduza, Lous and the Yakuza, Inhaler і минулорічну переможницю alyona alyona.



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