Українська тенісистка вийшла до півфіналу US Open
Українка Даяна Ястремська пробилася до півфіналу Відкритого чемпіонату США у міксті з Максом Перселлом з Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі турніру Grand Slam у Нью-Йорку (США) Даяна Ястремська та Макс Перселл перемогли Ярославу Шведову з Казахстану та Фабріса Мартен з Франції - 6:2, 6:3.
На US Open в одиночному розряді боротьбу продовжує інша українка - Еліна Світоліна, яка 7 вересня зустрінеться у чвертьфіналі з Лейлою Енні Фернандес з Канади.
US Open
Мікст
Чвертьфінал
7 вересня
Даяна Ястремська (Україна)/ Макс Перселл (Австралія) - Ярослава Шведова (Казахстан)/ Фабріс Мартен (Франція) 6:2, 6:3
- Нагадаємо, 5 вересня Еліна Світоліна у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії.
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