Українська тенісистка вийшла до півфіналу US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі турніру Grand Slam у Нью-Йорку (США) Даяна Ястремська та Макс Перселл перемогли Ярославу Шведову з Казахстану та Фабріса Мартен з Франції - 6:2, 6:3.

На US Open в одиночному розряді боротьбу продовжує інша українка - Еліна Світоліна, яка 7 вересня зустрінеться у чвертьфіналі з Лейлою Енні Фернандес з Канади.

US Open

Мікст

Чвертьфінал

7 вересня

Даяна Ястремська (Україна)/ Макс Перселл (Австралія) - Ярослава Шведова (Казахстан)/ Фабріс Мартен (Франція) 6:2, 6:3