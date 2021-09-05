Світоліна перемогла експершу ракетку світу та вийшла до чвертьфіналу US Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні у Нью-Йорку (США) п'ята ракетка світу Еліна Світоліна сперечалася за вихід до чвертьфіналу US Open з Сімоною Халеп, яка займає у рейтингу Жіночої тенісної асоціації 13-те місце.
Українка здобула перемогу в двох партіях - 6:3, 6:3.
У 1/4 фіналу турніру Великого шолому Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між німкенею Анжелік Кербер та Лейлою Енні Фернандес з Канади.
US Open
1/4 фіналу
5 вересня
Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) 6:3, 6:3
- 29 серпня Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації у Чикаго.
- 31 серпня Еліна Світоліна перемогла канадійку Ребекку Маріно у першому колі Відкритого чемпіонату США.
- 1 вересня у другому колі US Open перша ракетка України Еліна Світоліна здолала Ребеку Масарову.
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