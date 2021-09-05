Світоліна перемогла експершу ракетку світу та вийшла до чвертьфіналу US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні у Нью-Йорку (США) п'ята ракетка світу Еліна Світоліна сперечалася за вихід до чвертьфіналу US Open з Сімоною Халеп, яка займає у рейтингу Жіночої тенісної асоціації 13-те місце.

Українка здобула перемогу в двох партіях - 6:3, 6:3.

У 1/4 фіналу турніру Великого шолому Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між німкенею Анжелік Кербер та Лейлою Енні Фернандес з Канади.

US Open

1/4 фіналу

5 вересня

Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) 6:3, 6:3

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb